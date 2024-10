Reggio, emergenza Coronavirus: a rischio annullamento la processione di ‘Festa Madonna’

La Pandemia da Coronavirus ha radicalmente mutato le nostre abitudini e annullato ogni evento che potesse creare anche un minimo assembramento.

Mentre a Palazzo Campanella continuano senza sosta e senza intoppi, i lavori di restauro della Vara della Madonna della Consolazione, le certezze che la processione possa effettivamente avere luogo nel mese di settembre, sono ridotte al lumicino.

Padre Antonio Marranchella, intervenuto ai microfoni di CityNow ha affermato: “Processione di settembre? Assolutamente no, almeno al momento. Le regole imposte dal Governo sono chiare, e non sarà possibile realizzarla. Futuro? Imprevedibile, siamo nelle mani di Dio e non possiamo fare programmi. Chi vivrà, vedrà..”