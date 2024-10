Reggio – Emergenza rifiuti e pulizia straordinaria, Neri ai reggini: “Facciamo un patto?”

“La sorgente è una delle spiagge più belle della città, siamo tutti d’accordo?”

Esordisce così il vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Armando Neri che, attraverso un post sul suo profilo FB lancia una sfida ai reggini.

“E allora facciamo un patto? Io pulisco e Voi mi aiutate a controllare e denunciare chi abbandona. Teniamola pulita. Che non se ne può più di incivili che trattano la Città come una discarica! E che il tempo di pulire, sporcano di nuovo!

Seguendo l’indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà, col quale lottiamo ogni giorno per avere una Città più pulita, stamattina ho disposto la pulizia totale della strada di accesso alla Sorgente, sottopassaggio etc. Pochi giorni fa abbiamo pulito anche la spiaggia. Siamo qui con Nino Zimbalatti, per strada. Come accaduto al Marconi, abbiamo incontrato tanti cittadini.

Il vicesindaco Neri infine annuncia la pulizia straordinaria dell’intero viale e la presenza dei sistemi di videosorveglianza.

“Toglieremo da qui oltre 40tonnellate di rifiuti, pomeriggio passeremo anche con la spazzatrice. Ringrazio i lavoratori Avr. Ps: a giorni in zona Sorgente installeremo le telecamere”.