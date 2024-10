Reggio, 200 milioni in tre anni spazzano via lo spettro del dissesto

“Cancellato il debito ingiusto, adesso tornano i conti.” Spicca questa dicitura nelle slide di presentazione della conferenza stampa convocata dal Sindaco Falcomatà e tenutasi a Palazzo San Giorgio nella mattinata odierna. “200 milioni in tre anni -si continua a leggere- spazzano via lo spettro del dissesto.”

In arrivo nuova liquidità e nuove risorse necessarie al pagamento dei creditori del Comune e blocco delle procedure esecutive al fine di procedere senza intoppi al pagamento di questi ultimi.

Stop ai vincoli alle casse comunali. Pagamenti certi e più veloci per i creditori, in caso di rateizzazione dei debiti pregressi non si dovrà più iscrivere a bilancio l’intero importo ma solo la quota maturata anno per anno e inoltre scadenza del Bilancio Previsionale rinviata al 31 ottobre.