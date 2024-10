Reggio, Falcomatà agli studenti: “Per diventare ‘grandi’ ci vuole immaginazione e fantasia”

L’anno scolastico è cominciato da poco, sta per concludersi la seconda settimana di scuola per migliaia di studenti reggini e il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel corso di una lunga intervista fatta qualche giorno fa presso l’ufficio di Palazzo Alvaro, invia il suo messaggio, attraverso i microfoni di CityNow, ai ragazzi di Reggio Calabria.

“Secondo un recente studio due terzi dei bambini che iniziano la scuola elementare quest’anno, da grandi faranno un mestiere che oggi non esiste. Soltanto uno su tre quindi farà un lavoro o una professione ad oggi conosciuta. Gli altri faranno un qualcosa che ad oggi non esiste e che è possibile solo immaginare”.

Sostenere la fantasia. Questo, in sintesi il messaggio di Falcomatà rivolto alle nuove generazioni.

“Il nostro compito è quello di sostenere la fantasia dei più piccoli e dei ragazzi. Dobbiamo sempre sostenerli, anche quando sbagliano ed incoraggiarli anche quando pensiamo che hanno sogni ed ambizioni ‘impossibili’. Dobbiamo sperare nella loro capacità di immaginazione e nella loro fantasia. Il nostro futuro è nelle loro mani e la loro attività del domani è importante per tutti noi e per l’intera società. Qualcuno scopre le proprie attitudini subito, altri invece le scoprono provando e riprovando. Magari nei prossimi anni scopriremo il nuovo Steve Jobs, ma solo lasciando i propri figli liberi di scegliere e mettendoli nelle condizioni di diventare grandi. Per diventare grandi ci vuole immaginazione e fantasia”.