Reggio, Falcomatà: ‘Aprire B&B per personale sanitario. Si limiterebbe il rischio contagio’

“Come Città Metropolitana ci è venuta un’idea, che ha da un lato l’obiettivo di consentire a tutti coloro che lavorano in questa situazione, come personale sanitario, di continuare a farlo senza rischio di infettare i loro familiari e dall’altro lato ha valenza economica perchè andrebbe a sostenere quelle attività sospese a causa del Coronavirus: come i B&B presenti sul territorio.”

Leggi anche

Così il sindaco Giuseppe Falcomatà nel corso della diretta che questa mattina è stata diffusa attraverso la pagina personale di Facebook per informare la cittadinanza delle iniziative intraprese da Palazzo San Giorgio e dalla Città metropolitana in merito all’emergenza sanitaria in corso.

In cosa consiste?