Reggio, Falcomatà: ‘Aumento prezzi generi alimentari è sciacallaggio’

In merito alla nuova circolare che permette di uscire di casa, con la possibilità di portarsi dietro il proprio figlio o la propria figlia, io vorrei chiedere ai reggini di ignorarla, facendo finta che non sia mai stata emanata. Non dobbiamo “sfruttare” i nostri figli per poter uscire o per espandere il tempo di attività motoria. Continuiamo a tenere comportamenti corretti, verificherò come sta andando questo secondo giorno e se le cose non stanno andando bene non ci metterò nulla a fare una nuova ordinanza restrittiva.