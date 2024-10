Reggio, Falcomatà: ‘Grazie ai gazebo città arricchita di spazi commerciali eleganti e funzionali’

"In campo azioni per ridurre i tributi nei confronti di commercianti e imprenditori"

Il Primo Cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha pubblicato una nota sulla propria pagina Facebook ufficiale. Di seguito il testo.

“I dehors (gazebo) hanno cambiato volto alla città che, anche architettonicamente, si è arricchita di spazi commerciali eleganti e funzionali.

È per questo che stiamo lavorando in Anci per riuscire a garantire agli esercenti la possibilità di prorogare l’esenzione dal pagamento della TOSAP. Misura certamente minima, ma importante, che ha consentito di avere qualche problema in meno (nonostante le difficoltà burocratiche) alla ripresa post lockdown.

Con il nuovo bilancio, inoltre, finalmente libero dal peso del debito e del piano di riequilibrio, si potranno mettere in campo azioni per ridurre i tributi nei confronti di commercianti e imprenditori reggini che, tenuti al rispetto delle regole di distanziamento, hanno visto limitata la capienza effettiva di ciascun esercizio, con fisiologiche perdite di ricavato.”

Buona domenica Reggio

Giuseppe Falcomatà.