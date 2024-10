Reggio, Falcomatà: ‘Tanti controlli, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 13 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus.

I controlli si sono distribuiti anche in provincia. Ieri sono stati effettuati 21 verbali su 134 persone controllate: la maggior parte delle persone era fuori per un valido motivo. Sono stati controllati 116 esercizi commerciali con zero verbali elevati: bravi i nostri imprenditori.

Quelli di oggi dicono: oltre 200 persone controllate con 15 verbali. Una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Verbalizzati anche due droni innalzati nella zona di Arghillà. Ringrazio gli agenti che stanno lavorando per mantenere l’ordine pubblico.