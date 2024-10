Reggio, famiglia positiva al Covid abbandonata dalle istituzioni: ‘Non sappiamo più cosa fare’

L’organizzazione non è impeccabile. La testimonianza di Antonello che arriva a CityNow ne è la conferma. Dopo esser risultato positivo al Covid, assieme alla sua famiglia, ecco il più totale abbandono da parte dell’ASP ma non solo.

“Sono Antonello da Reggio Calabria , vi scrivo in quanto non so più a chi rivolgermi per far presente una situazione paradossale che coinvolge la mia famiglia risultata positiva sintomatica al Covid-19 di cui un Malato Oncologico immunodepresso. Siamo risultati positivi giorno 9 novembre, dopo Tampone Antigenico e abbiamo seguito il protocollo contattando il nostro medico di base che ci ha segnalati all’ ASP .”

Da 8 giorni ormai nessuno ci ha chiamati. Stamattina ho preso l’iniziativa di sollecitare l’ASP:

“Riassumendo, nessuno ci ha contattato per le cure o monitorato per il famoso tracciamento. In che mani siamo? Nessuno ci da risposte! Ciò che ci indigna più di tutto è che le autorità preposte (Sindaco, Prefetto, Direzione ASP, Forze dell’Ordine) non sono in grado di coordinarsi tra di loro per dare risposte alla cittadinanza.