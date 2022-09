Reggio, Festa Madonna: concerto di Malika Ayane per l'ultima serata

Ancora in via di definizione invece l'artista che si esibirà in riva allo stretto sabato 10 settembre

Festa Madonna, sarà Malika Ayane a chiudere le festività reggine. Il concerto della cantautrice milanese è previsto per martedi 13 settembre, giorno conclusivo delle festività. Negli ultimi mesi, Malika Ayane è tornata ad esibirsi live con 'Malika Summer Tour 2022', toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival.

Cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, Malika Ayane con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile ripercorrerà la sua carriera artistica fin dagli esordi, proponendo anche a Reggio Calabria i suoi classici di repertorio.

Ancora in via di definizione invece l'artista che si esibirà in riva allo stretto sabato 10 settembre, diverse le opzioni sul tavolo, probabile che l'amministrazione comunale annuncerà giovedi in maniera ufficiale il nome del cantante. Nel corso delle festività mariane, previsti una serie di eventi ed esibizioni live, con numerosi gruppi locali che suoneranno in diversi punti della città.