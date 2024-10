RCFF, si scaldano i motori. Andrea Quattrini a CityNow: “Paolo Bonolis desideroso di incontrare Reggio Calabria”

Reggio Calabria continua ad applaudire la tredicesima edizione del RCFF (Reggio Calabria Film Festival), in programma in riva allo Stretto fino a sabato 30 marzo.

Coinvolte già numerose scuole reggine attraverso il concorso di Cortometraggi “Millennial Movie” (in giuria Mimmo Gangemi, Franco Neri, Saverio Malara, Francesco Villari e alcuni docenti scolastici). Due finora le location che hanno fatto da cornice al Reggio Film Fest, l’Odeon e il Miramare hanno infatti accolto oggi i primi artisti con proiezioni e dibattiti che hanno animato le prime due intense giornate di ‘riscaldamento’. Intanto le tre serate di punta, si avvicinano e gli animi dei tanti appassionati di cinema, desiderosi di abbracciare i propri beniamini, si scaldano.

Da domani dunque si inizia a fare sul serio.

Abbiamo contattato il responsabile casting e comunicazione Andrea Quattrini, da tanti anni nel settore del management per artisti, autori e registi televisivi nonché protagonista del ‘dietro le quinte’ del RCFF già dal 2007.

“L’appuntamento di questa edizione che a mio avviso crea maggiore curiosità è l’incontro con Paolo Bonolis, in programma sabato 30 marzo, in occasione della giornata conclusiva della kermesse – spiega Andrea Quattrini – Tutti conosciamo le qualità di Paolo come artista televisivo. E’ bene però evidenziare anche le sue doti e virtù espresse nel cinema, seppur con poche apparizioni, come nel caso di Commediasexy. Confrontandomi con Alessandro D’Alatri è nata l’idea di coinvolgere anche Paolo Bonolis all’edizione di quest’anno. In pochi sanno che Marcello Fonte, oggi volto noto del cinema italiano, qualche anno fa, faceva la comparsa nei programmi televisivi di Paolo Bonolis come ad esempio Ciao Darwin. Abbiamo sviluppato e concretizzato quindi l’idea divertente di rivedere insieme, in ruoli oggi differenti Fonte e Bonolis artefice del successo del bravissimo attore reggino. Speriamo che stasera Marcello Fonte vinca il David di Donatello come miglior attore”.