FilmFest 2019, Brignano e Francini in arrivo a Reggio Calabria

Partenza in grande stile per il Reggio Calabria Film Fest che apre i battenti con la prima giornata di cinema made in Italy.

Partenza in grande stile per il Reggio Calabria Film Fest che dopo la partecipata conferenza stampa tenutasi a Palazzo Alvaro, apre i battenti con la prima giornata di cinema made in Italy.

Il cineTeatro Odeon e il Salone degli specchi del Miramare hanno accolto i primi artisti, proiezioni e dibattiti che dal pomeriggio hanno animato la città sino a tarda sera.

Leggi anche

E ora c’è fervida attesa per l’arrivo di due tra i tanti big del cinema italiano che nei prossimi giorni calcheranno il red carpet reggino: Enrico Brignano e Chiara Francini.

Appuntamento da non perdere, domani giovedì 28 marzo, a partire dalle ore 19, all’Odeon, con la proiezione del film “Un Natale per due”, per la regia di Gianbattista Avellino e a seguire l’incontro con gli attori Brignano e Francini, e con Antonietta Bello e con i registi Matteo Vicino e Giorgio Verdelli.