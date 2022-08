Reggio, Forza Italia risponde a Versace: 'Maldestro tentativo di nascondere incompetenza'

"Un po’ come quelli che urlano “...piove, Governo ladro!”, l’ f.f. della Città Metropolitana deve cercare sempre un capro espiatorio per tutto ciò che non gli sconfinfera. È più forte di lui. Il Versace non riesce proprio ad accettare la propria incompetenza tecnica e politica. Anche se, da furbacchione quale è, sa che sta tentando di governare qualcosa che è più grande di lui. E, non riuscendoci, prova maldestramente a scaricare le colpe sugli altri, per pararsi dal pubblico ludibrio. Se Reggio Calabria non ha ottenuto l’approvazione di alcun progetto CIS, non può certo essere responsabilità della Giunta regionale.

Ma si sa, lo scarica barile è lo sport preferito della Sinistra e Versace lo incarna alla perfezione, non perdendo occasione per fare polemica con tutti, attaccando in particolare la Regione, per partito preso, alla ricerca di visibilità. Visibilità che cercano con grande affanno sia lui che l’altro f.f., mandando comunicati a tutto spiano anche solo per la consegna di una targa".

I consiglieri metropolitani e comunali di Forza Italia (Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo, Federico Milia, Antonino Caridi

Antonino Maiolino e Roberto Vizzari) rispondono al sindaco f.f. della MetroCity Carmelo Versace, che aveva tuonato per l'esclusione dei progetti dal Cis.