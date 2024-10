Reggio, Foti e Danisi (Pd): In Regione mani libere e risorse concrete per crisi e ricostruzione

“La Regione Calabria, dopo mesi di fermo politico ed amministrativo, con ritardi incolmabili, si ritrova a dover discutere direttamente in aula l’approvazione del Bilancio dell’ente”.

A dichiararlo, in una nota congiunta, Tina Foti, (Componente dell’Assemblea Nazionale del Pd con Energia Democratica e consigliere Comunale a Montebello Ionico) e Francesco Danisi (Componente della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici).

“Nonostante le varie richieste poste in essere a vario livello dal Partito Democratico, oggi siamo rimasti ancora inascoltati rispetto al tema delle somme impegnate per la fornitura di mascherine, vista anche l’ordinanza del Presidente Santelli che chiarisce l’obbligo di utilizzo, ed il ruolo di Reggio Calabria rispetto ai fondi stanziati dalla Banca d’Italia per la realizzazione di posti in terapia intensiva per la Calabria, circa 75 unità”.

Foti e Danisi chiedono quindi al Presidente Santelli, mani libere e risorse concrete per affrontare in modo serio ed autorevole la Pandemia immaginando anche un piano di intervento per quella che sarà la fase di ricostruzione.