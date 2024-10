Reggio gioiello del gruppo Hitachi Rail, realizzate le vetture per i treni Vivalto – FOTO

“È un grande orgoglio sapere che queste vetture sono realizzate da menti e braccia reggine. Ma non possiamo accontentarci di questo: infatti stiamo già lavorando insieme a Trenitalia e Hitachi per migliorare e rivoluzionare la mobilità di tutta l’area metropolitana.”

Con queste parole il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, annuncia in un post su Facebook che lo stabilimento Hitachi Rail Italy della nostra città ha consegnato oggi, 11 Luglio, 706 vetture per i treni Vivalto di Trenitalia.

Non è infatti la prima volta che la Hitachi Rail utilizza gli stabilimenti reggini per compiere imprese di grande rilievo nazionale. E’ d’obbligo ricordare anche le metropolitane delle linee di Milano e “Caravaggio“, icona del trasporto regionale, che erano stati costruiti sempre nello stabilimento reggino nei mesi scorsi.

Salutano quindi lo stabilimento di Reggio Calabria le ultime carrozze di Vivalto. Nella mattinata si è brindato all’interno del sito calabrese con le maestranze e le istituzioni del territorio per il completamento della produzione.

Presenti Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, Roberto Musmanno, Assessore Regionale Trasporti, Maurizio Manfellotto, CEO di Hitachi Rail Italy, e Barbara Morgante, Amministratrice Delegata di Trenitalia.

“Oggi è un giorno di grande soddisfazione perché i tempi con i quali abbiamo raggiunto questo risultato esprimono la grande professionalità e l’impegno delle nostre fabbriche. Lo stabilimento di Reggio Calabria è un gioiello per l’intero Gruppo. Questa commessa è stata per Hitachi Rail Italy un allenamento importante per affrontare le nuove sfide che abbiamo davanti, a partire dal Rock che è già in produzione nei nostri siti.”

Loda così la nostra città il CEO Maurizio Manfellotto.