Reggio, la giostra a cavalli è arrivata sul Lungomare: al via il montaggio – FOTO

La tradizionale giostra a cavalli che gira su stessa, con la dolce musica che accompagna il movimento dei cavalli è arrivata a Reggio Calabria. Viaggia su e giù per l’Italia, venendo istallata nelle maggiori città – da Firenze a Bergamo, da Roma a Milano, addirittura nei pressi del Duomo, in periodo natalizio – per allietare le giornate di grandi e piccini.

Ivan Montenero, che in città ha già cominciato a far girare l’imponente ruota panoramica che domina lo slargo tra il lido comunale e la stazione ferroviaria intubata, regalerà alla nostra città questa seconda attrazione.

La giostra ha un diametro di 8 metri, non ha luci ad intermittenza ma fisse e calde che richiamano l’eleganza e la belle epoque. È tutta disegnata a mano, non è aerografata; il pavimento è fatto di parquet vero, i cavalli salgono e scendono automaticamente, e sopra ci sono diversi giochi tra cui il girello.