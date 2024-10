Reggio, giovane in stato di ebbrezza causa incidente: denunciato

Guidava con un tasso alcolemico superiore di quasi cinque volte i limiti di legge il giovane conducente dello spettacolare incidente verificatosi su via Matteotti sabato notte della scorsa settimana.

Le analisi cliniche e tossicologiche disposte dal nucleo della Polizia Municipale intervenuto, ed eseguite al GOM, hanno confermato la prima ipotesi degli operatori.

Il giovane si era sin da subito dimostrato disorientato nello spazio e nel tempo e presentava alito vinoso. Per lui scatterà il ritiro del titolo di guida e la denuncia per aver provocato incidente in stato di ebbrezza alcolica. Aggravata dall’orario notturno.