Reggio, grandi numeri per la prima settimana dei Mercatini di Natale

Il primo fine settimana dall’inizio dei Mercatini di Natale, organizzati dal Comitato Corso Sud è stato all’insegna dei grandi numeri. Oltre ai mercatini è stata presa d’assalto la casetta di Babbo Natale alla villa Comunale.

Il direttivo del Comitato ha inoltre completato le adesioni per la casetta solidale posizionata a piazza Duomo che è riservata alle associazioni. Ad oggi hanno aderito: Hospice via delle stelle, Casa del sole, Associazione San Camillo Onlus, AGEDI, Misericordia, l’Associazione Halzeimer cafè e Newage La Joia’ Di Potnia.

“Siamo contenti per gli attestati di stima che riceviamo quotidianamente – hanno sottolineato gli esponenti del direttivo del Comitato. Non solo dagli operatori che hanno creduto in noi preferendoci anche per il Natale 2017 ma anche dei commercianti del Comitato e dei residenti che gradiscono la massiccia presenza di visitatori nonostante la cronica assenza di parcheggi. Così come abbiamo fortemente voluto diversificare le categorie commerciali delle casette nelle varie aree proprio per una logica di coesistenza con le attività presenti, rispettando pienamente il bando del Comune. Stiamo dimostrando come sia possibile realizzare iniziative senza beneficiare di soldi della collettività e, per questo abbiamo scelto partner, vedi Fattoria della Piana e Confesercenti che credono nel nostro modo di pensare ed agire. Senza bussare alle porte di nessuno, senza attendere contributi pubblici ma rimboccandoci le maniche e basandoci sulle nostre forze nonostante il momento delicato che attraversa il nostro territorio e le nostre imprese. Tra l’altro versando sulle casse del Comune di Reggio, oltre 16 mila euro di tassa per occupazione suolo pubblico. Continuiamo a lavorare per offrire sempre il meglio con la massima apertura verso chi agisce nell’interesse della collettività e non per chi persegue interessi personali”.