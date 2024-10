Reggio ‘green’, Marino a CityNow: “In arrivo altre 30 colonnine per auto elettriche”

Altre 30 colonnine elettriche verranno installate nei prossimi mesi nel centro città. Reggio Calabria rientrerà così tra le città d’Italia con il maggior numero di stazioni ‘green’.

“Stiamo lavorando per portare a breve in Giunta la proposta di ampliamento del numero di colonnine elettriche in città. Proposta che verrà approvata certamente – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Marino ai nostri microfoni – L’obiettivo è quello di mettere nelle condizioni i cittadini di poter godere di servizi ‘green’ in città. Arriveremo così a 60 colonnine e raggiungeremo quartieri che al momento non sono dotati di questi importanti servizi. Le stazioni che faremo sono a costo zero per l’amministrazione. L’obiettivo è anche quello di mettere il cittadino nelle condizioni di potersi comprare una macchina elettrica”.

Le 30 presenti attualmente in città sono state realizzate da ENEL, le altre 30 verranno invece realizzate dall’amministrazione comunale. Crescono dunque le infrastrutture dedicate alla ricariche dei veicoli elettrici al fine di facilitare gli spostamenti ‘green’ a zero emissioni.

Poche in realtà sono ancora le auto elettriche circolanti a Reggio Calabria ma per il futuro della nostra città la presenza di un buon numero di colonnine non può che aiutare al miglioramento del territorio reggino sempre più bisognoso di infrastrutture strategiche per lo sviluppo di una mobilità che non inquina e non produce rumore.