Reggio grida “Forza Maria Antonietta”, parla Ennie Russo: “Al primo schiaffo dite no. Noi donne siamo più forti!”

L’immagine della folla commossa e degli sguardi lucidi dei reggini sarà impressa nella sua mente per tutta la vita e sarà sicuramente uno dei momenti che porterà per sempre nel proprio cuore.

Le parole ascoltate dalle decine di persone intervenute durante la manifestazione di questa mattina, organizzata dalla presidente della Commissione di Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria Laura Bertullo, avranno avuto per Ennie un peso enorme. Impossibile immaginare solamente cosa abbia potuto passare nelle ultime ore la figlia di Maria Antonietta Rositani e Ciro Russo.

Occhiali scuri, capelli lunghi ricci, pantaloni neri e giubbino chiaro. Una ragazza normalissima e semplicissima, anche lei vittima della follia di Ciro Russo. Con la voce rotta dall’emozione, Ennie Russo trova il coraggio di parlare davanti alla folla ferma sulla via principale della città per dimostrare la propria vicinanza.

“Buongiorno a tutti, sono la figlia di Maria Antonietta Rositani – esordisce Ennie con le lacrime agli occhi – Con il cuore in mano voglio dire solo una cosa. Al primo schiaffo dite no, dite basta altrimenti questi sono i risultati. Ancora nel 2019 succedono queste cose non solo a Reggio Calabria ma nel mondo. Mi auguro che sarà l’ultimo caso di violenza ma purtroppo so che non sarà così. Noi donne siamo forti. Facciamoci sentire e gridiamo basta!”