Reggio guarda al futuro con la tre giorni civica “S’intesi”

Si è tenuta questa mattina, nella bellissima terrazza della Luna Ribelle, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “S’intesi” la tre giorni civica promossa dalle associazioni Reset e La Svolta, insieme alle realtà più attive e presenti sul territorio della Città di Reggio Calabria.

L’evento prenderà il via venerdì 24 agosto sul Lungomare Italo Falcomatà, nell’area della stazione Lido.

Una tre giorni di dibattito, di incontro e di confronto fisico con tutte quelle che sono le “forze attive” presenti in città. Secondo il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà: “S’intesi è il trionfo del civismo”.

“Finalmente si da la parola a chi in questi anni è stato partecipe e protagonista di un percorso politico – amministrativo – prosegue Falcomatà – quindi associazioni, comitati dei quartieri, ordini professionali, associazioni di categoria, associazioni sportive, culturali, politiche, soggetti che si occupano della garanzia dei servizi sociali nella nostra città, tutti coloro che hanno recitato e che vogliono continuare ad avere un ruolo da protagonisti nella città di Reggio Calabria e soprattutto una risposta a quelli che sono spazi di democrazia ad oggi soltanto virtuali”.

Protagonista assoluto della tre giorni sarà dunque il nostro territorio, con il coinvolgimento delle realtà più attive nei diversi settori in cui in questi anni, si è dispiegato il lavoro dell’Amministrazione comunale. Dallo sviluppo dei centri collinari alla difesa del suolo, dall’ambiente alle politiche sociali, allo sport, con le diverse sinergie attivate con le compagini sportive professionistiche e di base. Ed ancora cultura, turismo, marketing territoriale, lo sviluppo dei quartieri con la rigenerazione dei ghetti urbani, il lavoro e la riorganizzazione delle società pubbliche, l’operazione i diversi progetti in campo nel settore dei lavori pubblici, le opere concluse, i cantieri in corso.

L’obiettivo principale di questa manifestazione è quello di “incontrarsi” non su piattaforme digitali, ma da un punto di vista fisico attraverso un confronto concreto con cui toccare con mano le attività che sono state portate avanti in questi tre anni. La partecipazione civica della cittadinanza non può essere infatti lasciata soltanto ai social network, Facebook ed internet, ma per guardare al futuro è necessario ritornare al passato, a quelli che, storicamente, erano momenti di dibattito pubblico nei quartieri e nella città.

É dunque tutto pronto per la ‘Festa della partecipazione’ grazie alla quale Reggio vuole finalmente guardare al futuro.