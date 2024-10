Reggio, guasto a conduttura idrica in più punti: allagamento in Via Marina – FOTO

In Via Miraglia (strada parallela al Lungomare Falcomatà), di fronte l’edificio centrale delle Poste Italiane, si è verificata la rottura di un tubo sottostante al manto stradale che ha causato un’ingente perdita d’acqua. Il flusso transita in Via Vitrioli, prima di arrestarsi in Via Marina alta, dove si è formato un abbondante accumulo.

Il traffico è rallentato in quel tratto. Sono a lavoro gli operatori di Castore per riparare il guasto.

Lo stesso problema è presente in Via Cairoli, dove però il flusso d’acqua è già stato fermato.