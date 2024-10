Reggio, il grande lavoro della Polizia Municipale: sanzioni triplicate

Positiva anche la risposta dello Street Control, strumento in grado di verificare in tempo reale anche assicurazione e revisione di ogni mezzo

La soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dagli uomini della Polizia Municipale di Reggio Calabria è direttamente proporzionale alle sanzioni, che gli stessi, hanno emesso nel mese di luglio appena trascorso.

Nonostante l’organico nettamente ridotto anche a causa delle ferie del periodo estivo, grazie ad un nuovo piano di lavoro ben circoscritto e mirato, le sanzioni che mensilmente si aggiravano attorno alle 1.500, sono addirittura triplicate, arrivando a circa 5.000.

Ottima la risposta anche arrivata dallo Street Control: un’apparecchiatura montata sul veicolo della Polizia Municipale che serve alla regolamentazione delle soste “selvagge” e non solo. Lo strumento riesce a verificare anche l’assicurazione, la revisione ed altre irregolarità amministrative, pronte ad essere sanzionate qualora trovate in situazioni di irregolarità.