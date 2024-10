Reggio, il MArRC partecipa alla maratona web del MiBACT per il Dantedì

Domani si celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita dal Governo su iniziativa del Ministro Dario Franceschini, in preparazione al 700mo anniversario dalla morte del Sommo Poeta nel 2021. La data del 25 marzo è stata scelta in quanto per gli studiosi segna l’inizio del Viaggio nell’Aldilà nella Divina Comedia.

Il MArRC partecipa alla maratona web per il Dantedì coordinata dall’Ufficio Stampa del MiBACT.

In allegato, il comunicato stampa, con l’invito alla massima attenzione e diffusione.

Andrà tutto bene e Insieme ce la faremo.