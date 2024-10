Reggio, il rischio dissesto si allontana: buone notizie dal governo

Il sindaco Falcomatà è volato a Roma per scoprire le sorti della sua e della nostra città. Lo avevamo annunciato già nella serata di ieri, e vi avevamo fatto riferimento come al “viaggio della verità”.

Un incontro, quello a Roma, necessario per avere risposte (se non definitive, quasi) relativamente alla questione del rischio dissesto finanziario per il comune di Reggio Calabria e decine di altre amministrazioni sparse per il centro-sud.

Insieme al vice sindaco Neri, Falcomatà, ha incontrato il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli. Dall’incontro sembra che il governo abbia mantenuto l’impegno politico e Reggio dovrebbe dunque essere salva dal rischio dissesto finanziario.

“Si sono fatti notevoli passi avanti per evitare il dissesto e non possiamo che essere soddisfatti del risultato”.

Queste le prime parole che provengono dall’Amministrazione Comunale in attesa delle decisioni concrete e delle mosse che dovranno essere poste in atto da parte dello Stato.