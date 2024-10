Reggio, inaugurata Via Franco Scoglio

Nel tardo pomeriggio odierno, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di Via Franco Scoglio. La strada in questione aveva la denominazione di Via Stadio a Monte traversa prima, ed è quella che collega la Via Italo Alaimo (ex Via Stadio a Monte) con la Via Sbarre Inferiori.

Presenti alla cerimonia il Presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, il professore Giuseppe Cantarella, il Consigliere Comunale Giovanni Latella quale Delegato allo Sport, Mister Pino Scopelliti, che di Scoglio fu per molti anni il più stretto collaboratore tecnico, i fratelli Pasquale ed Umberto Babuscia, calciatori. In particolare Mister Scopelliti ha raccontato alcuni aneddoti del personaggio che ha fatto la storia del calcio sia a Reggio Calabria che in campo nazionale. Ha fatto giungere un affettuoso messaggio di saluto Franco Iacopino, per lunghi anni Direttore della Reggina.

Via Franco Scoglio fa parte di questo gruppo di strade che l’Amministrazione Comunale ha voluto intitolare ai grandi personaggi della storia della Reggina, e che fanno riferimento allo Stadio Comunale “Oreste Granillo” : così, oltre a Via Franco Scoglio e Via Italo Alaimo, abbiamo quella che una volta si chiamava Via Stadio a Valle e che ora si chiama Via Erminio Bercarich; ed ancora, Piazzale Tommaso Maestrelli, Via Alberto Gatto, Via Oronzo Pugliese, Via Armando Segato. Un lavoro importante per dare un nuovo volto ordinato alla città di Reggio Calabria.