Reggio, incidente a catena nella zona nord della città, traffico in tilt – VIDEO

Maxi tamponamento a Reggio Calabria. Il traffico è in tilt lungo la tangenziale direzione nord.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il tamponamento sia avvenuto questa mattina, intorno alle 10. Un mezzo pesante avrebbe infatti perso gasolio sull’asfalto rendendolo pericoloso e scivoloso. Le automobili che si trovavano dietro avrebbero perso il controllo creando un vero e proprio incidente a catena. Il sinistro si è registrato sull’A2 nei pressi dello svincolo autostradale di Gallico, in direzione Villa San Giovanni.

Le condizioni meteo hanno aggravato la situazione, la pioggia infatti rende ancor più difficile frenare.

Sul posto è presente il personale Anas, VV.FF. e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, per la pulizia del piano viabile e per ripristinare in piena sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico veicolare in direzione nord viene deviato all’uscita obbligatoria di Reggio Porto con rientro a Villa San Giovanni percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore.

