Questa mattina incidente stradale in pieno centro storico a Reggio Calabria. In via Corso Matteotti (incrocio con Via Fata Morgana) lo scontro tra le due vetture coinvolte, una Fiat Panda e una Jeep Renegade.

Traffico rallentato in una delle principali arterie cittadine, sul posto sono prontamente arrivate le forze dell'ordine.