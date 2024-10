Reggio, la cerimonia del ‘Passaggio della campana’

Si è svolta presso l’Accademia Gourmet di Reggio Calabria la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Kiwanis Club Reggio Calabria Città dello Stretto con lo scambio delle consegne tra il presidente uscente dott. Cesare Romeo e il Presidente subentrante per l’anno sociale 2017-2018 dott. Domenico Aquilino.

Una cerimonia ricca di significati, sobria ed emozionante molto apprezzata dai soci, alla quale hanno preso parte tra gli altri il Governatore Giuseppe Cristaldi e il luogotenente governatore della divisione Francesco Garaffa.

Nel suo discorso di fine mandato il dr. Romeo ha voluto ricordare le attività di service e i risultati ottenuti nell’anno sociale appena trascorso. Ha rammentato in particolare, il recente service in Madagascar realizzato dal socio Antonio di Marno nel significativo intento di fare il bene per i bambini meno fortunati nel mondo.

Al termine del suo intervento e dopo lo scambio della Charter, ha preso la parola il presidente Domenico Aquilino il quale ha esposto il proprio programma che prevede una particolare attenzione ad interventi di service a tutela dell’infanzia e della comunità. Un impegno rinnovato per il Kiwanis Club Reggio Calabria Città dello Stretto che contestualmente ha avuto anche il piacere di arricchirsi della presenza di due nuovi soci.