A Reggio la mostra personale di Giorgio Di Gifico

Si inaugura lunedì 30 luglio 2018, presso la Galleria Mediterranea di Reggio Calabria, alle ore 17:00, la personale di pittura di Giorgio Di Gifico: “un mondo di carte, giornali, colori che immortalano uno spaccato di vita”. Per l’occasione saranno messe in mostra opere in acrilico, fusaggine, collage su tela o tavola.

Di Gifico è nato a Santos (Brasile), dove frequentò l’accademia di pittura infantile. Al suo arrivo in Italia, si stabilisce in Lucania a Montemilone (PZ). Nel 1970 si trasferisce a Torino e prosegue gli studi frequentando il Liceo Artistico “Cottini” e, successivamente, la Facoltà di Architettura, fino a diventare docente di Educazione Artistica presso le scuole medie della provincia.

La sua pittura non segue una linea predefinita, ma si inserisce per pennellate e colore ad una corrente artistica Neo-Espressionista. Dal 2000 passa ad una sorta di meditazione sulle tematiche proponendosi al pubblico più maturo, più impegnato socialmente, più legato alle situazioni attuali, più intimo, che punta a cogliere nella materia tutte le possibilità espressive e le sue innumerevoli declinazioni artistiche.

Dal 1989 è anche socio alla Promotrice delle Belle Arti di Torino ed espone in moltissime personali e collettive in tutto il territorio nazionale, risultando vincitore di innumerevoli concorsi e ricevendo vari premi alla carriera. L’artista è titolare di una Bottega d’Arte con annessa Galleria, all’interno del Podere “San Carlo” della Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO).

L’evento durerà fino a giorno 8 agosto 2018. Ingresso gratuito.