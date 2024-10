A Reggio l’arte non va in vacanza: ferragosto al Castello Aragonese

Due ulteriori occasioni per accedere ai siti archeologici e culturali della città. Le comunica l’Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale guidato da Irene Calabrò.

E’ già in corso e continuerà per tutto il mese di agosto la possibilità di accedere al sito Ipogeo di Piazza Italia. Gli orari sono i seguenti: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

La prossima apertura serale, dopo il successo di giorno 9 agosto e delle occasioni di giugno e luglio, è prevista per il 30 agosto in collaborazione con la soprintendenza Archeologica di Reggio e Vibo.

Inoltre a Ferragosto tutti al Castello Aragonese.

In sintonia con l’iniziativa del Mibact che apre per il lungo ponte di Ferragosto 350 siti culturali e musei in tutta Italia, il Comune di Reggio Calabria il 15 agosto accoglierà turisti e visitatori al Castello Aragonese dalle 9 alle 14, 00 e dalle 17 alle 24,00.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria