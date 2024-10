Reggio, al via i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Possidonea

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in via Possidonea, nel tratto compreso tra la via Marvasi e la via Firenze.

QUANDO

L’inizio dei lavori è previsto per lunedì 25 febbraio.

Le lavorazioni comprendono anche il ripristino delle funzionalità dei pozzetti e del deflusso delle acque meteoritiche, all’interno del macro lotto lavori che coinvolge il centro storico della città.

L’amministrazione comunale informa che è stata emessa ordinanza complessiva di interdizione alla circolazione e inibizione alla sosta, vigente fino al 3 marzo prossimo. (Ordinanza n.88 del 22 febbraio 2019, consultabile sul sito www.reggiocal.it- sezione mobilità e trasporti)

I cartelli segnaletici già posizionati in strada illustrano il cronoprogramma lavori, informando sui tratti interessati dalle lavorazioni in corso e concretamente inibiti alla circolazione e alla sosta, giorno dopo giorno.

Si invita in particolare la cittadinanza a programmare i propri spostamenti in maniera sostenibile, specialmente nelle giornate del 25 e 26 febbraio, particolarmente coinvolte dalle attività di cantiere, onde prevenire i possibili disagi.