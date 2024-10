Rivoluzione della viabilità da San Sperato a Modena, nuovo volto per il Viale Europa

Un importante intervento sulla sicurezza e la viabilità stradale è in corso nella zona sud della città. I lavori stanno procedendo sul Viale Europa

I lavori stanno procedendo dal quartiere di Modena S. Sperato per proseguire lungo la direttrice del viale Europa, che cambierà completamente volto nel giro di qualche mese.

Si tratta di un intervento complessivo e integrato che interessa la rete stradale e il sottosuolo con opere di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto bituminoso.

Ma non solo asfalto e tombini.

Tra pochi giorni i cittadini assisteranno a una trasformazione radicale del viale Europa che sarà interessato da una nuova illuminazione mediante pali a led telecontrollati sistemati al centro della carreggiata, dove verrà collocato uno spartitraffico.

Il nuovo Viale Europa sarà intersecato da due rotonde, una delle quali già delimitata, che sostituiranno i vecchi semafori, al fine di meglio regolamentare il traffico e assicurare maggiore sicurezza.

L’intervento è integrato da due fonti di finanziamento.

Per la viabilità e manutenzione stradale l’amministrazione Falcomatà interviene con 900mila euro sui Patti per il Sud, di cui esercita delega il vice sindaco Armando Neri, all’interno di un lotto complessivo di rifacimento delle strade cittadine che sta incontrando i territori delle ex circoscrizioni, dal centro storico alle periferie.

Il Pon Metro, il programma comunitario gestito dall’assessorato alle politiche europe di Giuseppe Marino, invece interviene con un milione di euro sull’efficientamento energetico che riporta – è il caso di dire- alla luce, interi quartieri, ma con una nota smart: la possibilità di regolare mediante controllo remoto l’illuminazione pubblica, migliorando il campo visivo e assicurando risparmio alle casse comunali.