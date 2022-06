Reggio, un cittadino indignato: 'Vorrei invitare i miei amici del nord ma mi vergogno'

"Con l'avvicinarsi dell'estate si prevedono tanti rientri in città di amici e familiari che sono nati e cresciuti qui a Reggio Calabria e che, per vari motivi, hanno abbandonato la propria terra di origine per andare al nord o in altre città. Per chi conosce le dinamiche della nostra dannata terra, la visione di micro e macro discariche non fa più notizia. Chi di loro si accorge delle pessime condizioni in cui versa la città, al massimo ci rimprovera con un 'Ancora così siete messi?'".

Inizia così la segnalazione di un cittadino che risiede nella zona sud della città, precisamente in via S. Sperato strada vecchia. La lettera inviata al giornale è uno sfogo di un onesto cittadino, stanco di vivere nel degrado.

"Se chi torna nella propria città deve assistere a un continuo peggioramento della situazione, il sentimento di tutti noi reggini si avvicina giorno dopo giorno alla completa rassegnazione. Si parla molto di Calabria meravigliosa, spot che raccontano delle bellezze che abbiamo nella nostra regione, esiste però l'altro lato della medaglia e che rappresenta un vero pugno nello stomaco".

Nella lettera aperta inviataci, il cittadino racconta di come alcuni amici (residenti al nord) vorrebbero trascorrere qualche settimana a Reggio Calabria durante la stagione estiva, ma la vergogna impedisce di procedere con l'invito.

"Immagino le loro facce nel vedere la città ridotta in questo stato. Spazzatura ovunque, manto stradale a pezzi, il Lido Comunale che è un rudere. Preferisco che si 'immaginino' una Reggio bella e accogliente in tutti i servizi essenziali, piuttosto che fargli fare i conti con la realtà.

Fa rabbia essere costretti a 'proteggere' la nostra città in questo modo, Reggio si merita turisti in arrivo da tutto il mondo che si meravigliano per la sua bellezza, non che rimangono a bocca aperta ma in senso negativo. La speranza è che nel 2023 potrò invitarli con piacere e accompagnarli con soddisfazione in giro pe la città, in mezzo a tutte le nostre bellezze e specialità gastronomiche. Al momento però, la sensazione è che rimarrà...un sogno impossibile", conclude il cittadino amareggiato per lo stato di degrado che avvolge Reggio Calabria come una nube tossica.