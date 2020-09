Reggio, il Liceo 'Leonardo da Vinci' protagonista a 'Porta a Porta'

Una troupe della nota trasmissione Rai 'Porta a Porta' ha fatto visita alle aule del liceo scientifico di Reggio Calabria 'Leonardo da Vinci'.

Cinque scuole, selezionate in tutta Italia, sono state protagoniste nel corso della puntata condotta dal giornalista Bruno Vespa, andata in onda questa sera in seconda serata su Rai 1: si è parlato della ripresa della scuola.

Le telecamere, entrate nel noto istituto scolastico reggino, hanno raccolto le dichiarazioni della Dirigente: Giuseppina Princi.