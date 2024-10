Reggio, lido comunale. E pure ottobre è andato…Cosa succederà la prossima estate?

Il lido comunale è stato uno dei temi più caldi dell’estate reggina. Seppur con grande ritardo, anche quest’anno gli abitanti ed i turisti di Reggio hanno potuto usufruire, in minima parte, del lido cittadino. Ma cosa succederà la prossima estate?

“Stiamo dando una “rinfrescata” in attesa dell’avvio vero e proprio dei lavori previsti per ottobre”.

Queste le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà che, nel mese di luglio, qui l’articolo, annunciava i piccoli lavori necessari per l’apertura del lido. Ma ciò che più attira l’attenzione sono i lavori previsti per il mese di ottobre, ancora non pervenuti.

Ora, a distanza di qualche mese, torniamo a interrogarci sul futuro di una struttura così importante per la città di Reggio Calabria. Impossibile non notare che, al momento, tutto tace. Pur essendo già al mese di novembre non si hanno notizie della gara d’appalto che dovrebbe garantire ai reggini di avere una struttura in perfette condizioni in vista della stagione estiva 2020.

COSTI DEI LAVORI

I costi dei lavori, che dovrebbero riportare il Lido Comunale alla sua antica gloria, si aggirano sui 3 milioni di euro: 1 milione stanziato dal Comune di Reggio Calabria, i restanti 2 dalla Sovrintendenza.

Se però i lavori non inizieranno al più presto, c’è un serio rischio: quello di vedere il lido in cattive condizioni per un’altra stagione.