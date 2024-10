Reggio, lo “Snooty Fox” riapre al pubblico tra proposte cult e tante novità

Tanta storia alle spalle e tanta voglia di costruirne una nuova ed ancora più bella. Lo “Snooty Fox” riapre le sue porte ai reggini!

I numerosi anni di attività del locale della periferia reggina contribuiscono di certo alla sua fama, ma a farlo sono anche i servizi offerti e l’ambiente accogliente. I cittadini potranno finalmente tornare a riempire i tavoli di uno dei locali che hanno tanto amato.

In tanti aspettavano questo momento e la data è ormai fissata, impossibile mancare. Nel riapre al pubblico lo Snooty Fox proporrà, come in principio, un ottimo servizio di pizzeria e alcuni prelibati tagli di carne. Non mancheranno però le novità come panini e crepes! Verranno riproposte inoltre alcune delle ricette più amate dagli affezionati clienti del locale, come ad esempio le polpette ed il tiramisù.

Nonostante l’ampia selezione di prodotti di cui gode il noto locale reggino, la regina rimane sempre lei: la pizza. Tutti la amano e tanti non vedono l’ora di riassaggiare quella dello Snooty. A deliziare i vostri palati questa volta sarà un pizzaiolo d’eccezione, fra i migliori di Reggio Calabria!

Curiosi di provare? Lo Snooty Fox vi aspetta da giovedì 20 dicembre con tantissime sorprese!

Per maggiori info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3452626787 o attraverso la pagina Instagram o Facebook