Reggio Calabria – Lo storico Scatolone si è rifatto il look (FOTO)

Continuano a ritmo serrato i lavori per la riqualificazione della palestra Scatolone, nelle adiacenze dello stadio Oreste Granillo. L’impianto era stato utilizzato nei mesi dell’emergenza per accogliere i migranti in transito a Reggio Calabria nell’ambito degli arrivi programmati disposti dal Ministero del’Interno e coordinati dalla Prefettura di Reggio Calabria con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile.

CityNow Sport è stato sul cantiere per visionare lo stato della ristrutturazione. I lavori, finanziati nell’ambito del master plan dei Patti per il Sud sono stati effettuati dall’impresa Suraci Santo: spogliatoi e revisione dei servizi igienici, rifiniti e pronti, revisione dell’impianto elettrico, è stata sostituita inoltre la guaina di manto impermeabile ed effettuata la tinteggiatura di tutti gli ambienti.

Al momento è stata rimossa la tribuna degli spettatori, probabilmente verrà collocata dall’altro lato. La più grande novità è il tappetino in p.v.c posato da una ditta di Crotone, lo stesso garantirà a tutti i gli appassionati di basket e non solo di disputare al meglio le proprie azioni di gioco grazie ad un ottimo grip.

L’impianto darà respiro a tutto l’ambiente sportivo, il suo completamento, previsto per il mese di aprile, restituirà una struttura di vitale importanza per la crescita della città.