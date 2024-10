Reggio, il Lungomare ospita l’elegante ‘Giostra a cavalli’ – FOTO e VIDEO

La tradizionale giostra a cavalli è arrivata a Reggio Calabria. Una giostra che viaggia su e giù per l’Italia, venendo istallata nelle maggiori città – da Firenze a Bergamo, da Roma a Milano, addirittura nei pressi del Duomo, in periodo natalizio – per allietare le giornate di grandi e piccini.

La giostra, ha spiegato il proprietario Ivan Montenero, che ha anche portato in città la ruota panoramica, ha un diametro di 8 metri, non ha luci ad intermittenza, ma fisse e calde che richiamano l’eleganza e la Belle Epoque.

[custom_video numerazione=”1″ /]

“La singolarità e la tradizionalità di questa giostra? È tutta disegnata a mano, non è aerografata; il pavimento è fatto di parquet vero, i cavalli salgono e scendono automaticamente, e sopra ci sono diversi giochi tra cui il girello, ci sono elefanti alti due metri. Ha 28 posti. È una bomboniera”.

RINGRAZIAMENTI

“Ringraziamo il Sindaco Falcomatà, l’assessore Latella e tutta l’Amministrazione che ha accettato la proposta della nostra società. Le spese di concessione, i diritti di segreteria e l’energia elettrica sono a carico nostro. Anche quest’anno -conclude- abbiamo ricevuto chiamate da gran parte della Calabria a conferma che ha già scatenato l’interesse della piazza.”

COSTO DEL BIGLIETTO

1 biglietto avrà il costo di 3 euro, 2 biglietti saranno in promozione a 5 euro.