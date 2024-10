Reggio, la malasanità annebbia le eccellenze

Troppo spesso i casi di mala sanità, annebbiano ciò che invece nel nostro territorio eccelle. Ed a proposito di eccellenze, in Calabria, solo a Reggio si effettua la Chirurgia Robotica e Mininvasiva, riconosciuta a livello internazionale, tanto da aver preso parte alla SIU Live, convegno al quale hanno partecipato pochi centri in Italia. Ne abbiamo parlato con il dott. Pietro Cozzupoli, primario del reparto di Urologia e Trapianti di Rene del Grande Ospedale Metropolitano.

Si tratta di un convegno internazionale di Urologia in diretta. Abbiamo operato – afferma il Dott. Cozzupoli – dei pazienti nelle nostre sale operatorie collegandoci in streaming con l’auditorium a Roma e con altre sale operatorie europee, americane e asiatiche.

E’ stato molto difficile – conclude il Dottor Cozzupoli – poter effettuare Trapianti in Calabria, perchè inizialmente l’allora ministro della sanità Sirchia riteneva che il numero dei Centri Trapianto fosse sufficiente, non volendo autorizzarne altri. Tutti quelli esistenti erano ubicati nel nord e centro italia (nel sud erano solo 3 e uno non funzionava), e di fatto gli interventi venivano svolti solo nel settentrione d’Italia. Successivamente grazie al prof. Cortesini si formò un gruppo di chirurghi e nefrologi del centro-sud (OCST Organizzazione Centro Sud Trapianti) che riuscì a sviluppare una rete di centri per poi far arrivare le autorizzazioni.