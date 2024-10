Reggio, mancato pagamento buoni libro. Calabrò: “Iniziato il rimborso”

Attesa finalmente conclusa. L’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha iniziato i pagamenti riguardanti i rimborsi dei buoni libro riferiti allo scorso anno scolastico.

“L’anno scolastico è ormai finito ma il comune di Reggio Calabria ancora non ha ancora provveduto al pagamento delle fatture dei buoni libro per l’acquisto dei libri di testo che i bambini delle scuole primarie hanno utilizzato dal settembre scorso a oggi”, affermavano a luglio in un comunicato le librerie e cartolibrerie reggine.

Ai microfoni di CityNow, l’assessore comunale al Bilancio e Tributi Irene Calabrò fa il punto della situazione.

“Stiamo procedendo ai pagamenti. Abbiamo completato le scuole elementari, adesso provvederemo al rimborso delle scuole medie. Tempi di conclusione? Sicuramente entro l’inizio dell’anno scolastico, contiamo di concludere con i rimborsi nella prima settimana di settembre”, le parole dell’assessore Calabrò.

Le librerie reggine che avevano fornito i libri, esasperati per i continui rinvii dei pagamenti, hanno più volte protestato con l’amministrazione, così come le centinaia di famiglie in attesa dei rimborsi.