Reggio, manifestazione CGIL-CISL-UIL: la nota di Aloisio

“La manifestazione nazionale di sabato 22 giugno, indetta unitariamente dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, ha il grande merito di tenere alta l’attenzione sulla mai risolta Questione Meridionale” – è quanto dichiara il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio che continua – “l’aver scelto la nostra città come sede di tale evento, dimostra una grande sensibilità e certifica la bontà delle argomentazioni che l’Associazione da me presieduta ha rappresentato in tutte le sedi istituzionali arrivando finanche a incontrare il Ministro per il Sud Barbara Lezzi così da consegnargli un documento contenente proposte concrete e attuabili per il rilancio della nostra provincia rimarcando, al contempo, la disastrosa situazione di un territorio, fanalino di coda dell’Italia e dell’Europa, divenuto per questo e per la pervasiva presenza della Ndrangheta un “unicum” nel panorama nazionale.