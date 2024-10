Reggio, manifestazione “Giochiamo per un sorriso”

L’US ACLI di Reggio Calabria, nella persona del Presidente Filomena Iatì, e le PGS Calabria di Demetrio Rosace danno appuntamento al prossimo 1 giugno a piazza Duomo dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 per sostenere, come tutti gli anni, dal 2014 ad oggi, il reparto di Ematoncologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria, con ingresso gratuito e contributo volontario.

Anche stavolta, i promotori dell’iniziativa, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria, si sono affidati ai soliti partner, ossia l’associazione ludico educativa LELEFANTE, l’associazione ludico HIP HIP URRA’!!!, la scuola di tecnica individuale SOCCER XTREME, la ASD Xenium, l’AIL, la Fenice Holiday, la FIB di Reggio Calabria e l’ASD Libertas.

Si evidenzia, inoltre, la speciale partecipazione del duo comico Alfredo & Franco, in arte CHISTI SIMU.

Sarà una giornata all’insegna della gioia e dell’allegria, interamente dedicata ai bambini della nostra città, con gonfiabili, percorsi motori, campi da calcio, basket e pallavolo, il gioco delle bocce, truccabimbi, baby-dance, musica, animazione, mascotte, karaoke, clawn, trampolieri e tante altre sorprese.