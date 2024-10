Reggio, Marra: ‘allagamenti in città, tutti contro il Sindaco Falcomatà’

Purtroppo ci risiamo, bastano un paio di ore di pioggia per mandare la nostra città in panico visto il causarsi di allagamenti abbastanza seri; dal Corso Garibaldi, Via Marina sino ai soliti luoghi come Viale Quinto, Viale Calabria, zona stadio e così via. Tutti che diventano architetti e ingegneri sui social per dare soluzioni all’attuale amministrazione comunale e puntare il dito contro il Sindaco Falcomatà.

Il problema non è mai la quantità di pioggia ma la capacità delle condotte meteoriche a ricevere la portata, quindi se le caditoie e condotte sono otturate questi sono i risultati. Ma è possibile che situazioni del genere invece di fare unire le forze politiche in città per cercare di risolvere le problematiche ( pulizia di tutte le caditoie e condotte), servono invece per fare azzannare politici e politicanti di vario genere;

