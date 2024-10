Reggio – Maltempo, auto bloccate nel sottopasso di Pellaro – FOTO

L’enorme quantità di rifiuti presenti sulle strade reggine non aiuta di certo a far defluire l’acqua nelle caditoie

Un’altra zona tutt’altro che sicura, vittima del maltempo e delle piogge che si abbattono in queste ore a Reggio Calabria è lo svincolo che porta al centro commerciale di Pellaro. Nell’area sottostante la strada 106, l’acqua non ha via di scampo rimanendo per giornate intere all’interno dello slargo.

I problemi strutturali sono evidenti, i rischi sempre maggiori e gli incidenti sempre più numerosi.

Intanto la pioggia continuerà ad abbattersi incessantemente sul territorio. Un problema che si propone ripetutamente, ad ogni occasione.

L’enorme quantità di rifiuti presenti sulle strade reggine non aiuta di certo a far defluire l’acqua nelle caditoie, già notoriamente intasate a causa della cattiva manutenzione.

Terminato il maltempo l’amministrazione dovrà adottare al più presto interventi che possano quanto meno tamponare l’emergenza.

