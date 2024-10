Reggio: mercatini natalizi, un successo targato Comitato Corso Sud

Oltre 130 mila visitatori, 74 aziende coinvolte, 12 eventi culturali, 15 associazioni partecipanti e 3 eventi sociali organizzati (Basket in carrozzina, villaggio della Croce Rossa e slitta dei cani del TMA autismo). Sono questi alcuni dati significativi relativi alle attività organizzate dal Comitato Corso Sud nel periodo natalizio nelle aree del Duomo, Villa Comunale e piazza Garibaldi con il patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Cifre diffuse in conferenza stampa, moderata dal giornalista Massimo Calabrò, dal direttivo del Comitato, rappresentato dal Presidente Luciano Simone, dal direttore generale Pietro Foti alla presenza del Sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà. A questi numeri si aggiungono anche le cifre del veglione di capodanno, organizzato sempre dal Comitato in collaborazione con alcune aziende locali e del dj Filippo Lo Presti, che ha registrato la presenza di migliaia di persone in piazza e tantissimi altri che hanno visitato la particolare location. Nel corso dell’incontro con i media sono stati inoltre evidenziati altri aspetti: nessuno spiacevole episodio di cronaca registrato nel mese dei mercatini, pulizia quotidiana delle 3 aree assicurata dal Comitato. Durante la conferenza stampa ha preso la parola l’amministratore di Fattorie della Piana, Carmelo Basile, il quale nel ricordare il successo dell’albero di Natale a piazza Duomo e degli eventi collaterali, ha evidenziato la riuscita della sinergia con Comitato ed Amministrazione.

“Non siamo organizzatori di manifestazioni, siamo delle sentinelle sul territorio che dallo scorso anno ci sforziamo di migliorare questa parte di città anche spronando le istituzioni, così come abbiamo fatto più volte su varie questioni tra cui viabilità, parcheggi, scavi a piazza Garibaldi – hanno sottolineato gli esponenti del Comitato Corso Sud. Siamo soddisfatti del bilancio dei mercatini a piazza Duomo, di quelli a piazza Garibaldi e di aver regalato un sorriso ai più piccoli con le numerose attività organizzate alla Villa Comunale, Villa che deve tornare ad essere un costante luogo di ritrovo. Questa sinergia con l’Amministrazione, in primis con il Sindaco che ringraziamo, speriamo continui nell’interesse della città e della zona che noi tentiamo di valorizzare.Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con noi e la Protezione Civile per il continuo aiuto”.

Queste le associazioni coinvolte e gli eventi:

Wonderland (mostra canina)

Croce Rossa (Area villaggio, controllo medici vari)

LAV Lega anti vivisezione (attività di sensibilizzazione)

Il mio Circolo (Caccia al tesoro)

Artigiani presepi, (Reggio e Cittanova, 3 giorni con presepi) Didart

Il cerchio magico (Casa di Babbo Natale)

4toons cover band

Circolo Cinofilo, campo scuola il Grifo

Orchestra giovanile dello stretto

Fiat 500 club

4Fun Group

Radio Freccia Network (per Karaoke)