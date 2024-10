Reggio torna in disco. Tutto pronto per l’inaugurazione del “Metropolis”

L’Indastrya, il grande stabilimento di San Gregorio lascia posto al ‘Metropolis’, la nuova discoteca di Reggio Calabria. Pronti per l’inaugurazione?

L’Indastrya, la famosa fabbrica del divertimento che vi ha fatto ballare per l’intero anno 2018 torna per una nuova stagione di eventi! Rinnovato nel look e nella gestione, il locale di San Gregorio prendere ora il nome di Metropolis.

Il locale notturno più grande della Calabria, 1800 mq dedicati alla tua voglia di divertirti insieme ai tuoi amici, sta per tornare sulla scena reggina con l’evento di inaugurazione. Pronti per un’apertura col botto?

GRAND OPENING

La stagione invernale 2019/2020 comincia un pò in anticipo grazie all’organizzazione VIBE RC che ha già predisposto tutto per la serata. Il disco club, conosciuto in tutta la provincia, vi aspetta sabato 19 ottobre a partire dalle ore 23:30.

Alla console Claudio Polimeni, Ciccio Minniti e Giovanni Morabito accompagnati da una scenografia senza precedenti. Per il suo primo evento dell’anno il Metropolis ha scelto di ospitare Bombelaya, i più grandi esperti nel settore dell’animazione in Italia.

La lunga attesa sta per ritornare e Reggio Calabria è pronta per tornare in discoteca.

Tantissime le sorprese previste per questa nuova stagione a partire già dalla fine di ottobre con un Halloween molto particolare. Il Metropolis vi stupirà, inoltre, fino a primavera con una serie di artisti di respiro nazionale.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

Giuseppe 345.1100941;

Lorenzo 345.4810173.

Il locale è dotato di un ampio parcheggio che verrà messo a disposizione di tutti gli ospiti dell’evento.