Da Reggio a Milano, “Un progetto di classe” nella casa dell’informatica Microsoft

Lo scorso 11 maggio si è svolto a Milano, nella suggestiva sede di Microsoft Italia, l’atto conclusivo di “Un Progetto di Classe”, il concorso promosso dall’area formazione di GEWISS, che ha visto la partecipazione di 90 istituti scolastici e circa 1500 studenti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Durante la cerimonia è stata svelata la classifica finale della competizione, che ha visto gli studenti della 4a D dell’I.I.S “Fermi” SEZ. I.T.I. di Bagnara Calabra (RC) aggiudicarsi il primo premio di 5.000€ in materiale GEWISS. La classe 4a A dell’IPSIA “Garelli” di Mondovì (CN) si è classificata seconda, portando a casa un riconoscimento del valore di 3.500€, mentre la classe 4a Tecnico elettrico dell’Istituto “ENGIM Lombardia” di Brembate di Sopra (BG) ha raggiunto il 3° posto, ricevendo 2.000€ di materiale. La giuria del concorso ha stabilito inoltre l’assegnazione di altri due ricompense speciali, alla sezione 5a C dell’ITST “Morselli” di Gela (CL), che ha ricevuto il “Premio speciale modeling” per aver presentato la migliore modellazione tridimensionale, e alla classe 2a Operatore Elettrico del C.F.P. “Zanardelli” di Desenzano del Garda (BS), vincitrice del “Premio speciale multimedialità” per il miglior video di presentazione del progetto. Tutti gli studenti e i docenti hanno poi ricevuto dei gadget e un diploma di partecipazione al concorso.

“Un Progetto di Classe” ha proposto in questa edizione la progettazione di un intero impianto elettrico e illuminotecnico per un luogo a scelta nella città delle classi partecipanti. Ai ragazzi che hanno partecipato al Concorso è stato richiesto di realizzare schemi elettrici, produrre progetti illuminotecnici, redigere preventivi, disegnare planimetrie, configurare quadri, compilare dichiarazioni di conformità, definire la documentazione completa da allegare al progetto, realizzare strumenti audiovisivi e plastici dell’opera realizzata.

Il proposito comune è stato quello di valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, attraverso l’uso di software professionali e nel rispetto delle normative vigenti. Per le sue peculiarità, il concorso “Un Progetto di Classe” si integra molto bene con il percorso formativo delle classi coinvolte: i docenti possono infatti utilizzare il progetto per approfondire in maniera più dettagliata e stimolante i diversi aspetti del programma ministeriale. Allo stesso tempo, la parte di progettazione apre ampie possibilità per gli studenti, che possono immedesimarsi in un caso reale, imparare i ruoli in un team di lavoro e acquisire competenze tecniche di alto livello.

Tutte le informazioni sul concorso “Un Progetto di Classe” si possono trovare all’indirizzo http://academy.gewiss.com/docenti/concorso-scuole, dove sarà pubblicata anche fotogallery ufficiale della cerimonia.