Reggio, multe selvagge. La ‘stangata’ di un cittadino alla Polizia Municipale

L’operato della Polizia Municipale di Reggio Calabria ha senz’altro subito un brusco cambio di rotta dall’arrivo del comandante Zucco in città. L’Assessore Zimbalatti lo aveva annunciato nei mesi precedenti e, con l’arrivo dell’estate gli uomini delle forze dell’ordine sono stati dotati di nuovi strumenti per far fronte al ‘discutibile’ rispetto del codice della strada da parte dei cittadini.

Abituati a non dover rispondere a nessuno i reggini si sono forse un pò lasciati andare, trasgredendo sempre più spesso quelle che sono le più basilari norme di sicurezza. Limiti di velocità, cinture di sicurezza, telefonino al volante e ultima, ma non meno importante, la sosta selvaggia.

Più volte, negli ultimi mesi, gli uomini della Polizia Municipale hanno sanzionato i reggini che occupavano parcheggi del tutto inesistenti. Cosa succede però quando è il divieto ad essere illegale e non il parcheggio?

Un lettore ha inviato una nota all’attenzione della nostra redazione in cui segnala una situazione gravissima nella zona nord di Reggio.

“Sono un cittadino residente nella zona nord della città. Vi scrivo per mettere al corrente l’intera città dell’operato della nostra amministrazione e del corpo dei vigili urbani, in questi ultimi 2 mesi, per quel che riguarda le multe agli automobilisti.

Serve una doverosa premessa.

Come ricorderete, nel lontano 2015, furono necessari dei lavori di puntellamento e messa in sicurezza di un ponte sull’autostrada ex A3, in corrispondenza dell’uscita di Gallico. Parte del traffico, venne quindi deviato fino alla fine dei lavori, sulla statale 18 (via Nazionale). Vennero quindi istituiti dei divieti di sosta ambo i sensi di marcia, che dovevano essere rimossi naturalmente alla fine dei lavori.

Tutto ciò, è riportato ed è scritto proprio sul sito del comune”.