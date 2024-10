Reggio, Natale 2019 al MArRC con il fuoco acceso della memoria

La magia del Natale 2019, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, vive nella meravigliosa scenografia di Piazza Paolo Orsi, con l’albero “vestito a festa” sotto lo sguardo sapiente e misterioso degli straordinari Bronzi di Riace dalla sala loro dedicata e, soprattutto, nel programma di iniziative nell’ambito del progetto di valorizzazione messo a punto dal direttore Carmelo Malacrino all’insegna dell’inclusione, della sicurezza e dell’innovazione.

Il fuoco della memoria “riscalda” il calendario degli eventi e il cuore degli ospiti, questa settimana, con due appuntamenti per domani, giovedì 12 dicembre: la mattina, viene offerta ai visitatori del Museo l’affascinante esperienza di osservare direttam​ente il lavoro di restauro, per restituire bellezza e valore ai beni culturali del patrimonio museale, in un laboratorio aperto al pubblico, a cura dei funzionari Barbara Fazzari e Virgilio Vecchio. Con l’ausilio di un microscopio, sarà possibile osservare nel dettaglio i particolari degli oggetti affidate alle mani esperte dei professionisti museali.

Nel pomeriggio, in collaborazione con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, la filologa Paola Radici Colace ​guiderà uno dei suoi meravigliosi viaggi nel mito greco, per comprendere meglio la natura e la realtà umane alla luce dei racconti tramandati dai tempi antichi. “Compagni”, in questo imperdibile viaggio della conoscenza, saranno i fratelli titani Epimeteo e Prometeo.

Intanto, uno dei capolavori assoluti del MArRC e orgoglio della collezione museale, la cosiddetta Testa del del Filosofo di Porticello, è arrivata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per essere tra i protagonisti della Mostra “Thalassa. Meraviglie sommerse del Mediterraneo” (fino al 9 marzo 2020).